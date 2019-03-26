Российский футболист Погребняк наказан за расистское высказывание

Форвард екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк принес извинения за свои высказывания о натурализации игроков сборной России по футболу.

«Никого не хотел обидеть, за свой оборот речи приношу извинения. Решение РФС принимаю», – сказал Погребняк, передает ТАСС.

По итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза нападающий был оштрафован на 250 тыс. рублей и получил условную дисквалификацию до конца футбольного сезона.

Погребняк в интервью «Комсомольской правде» заявил, что выступает против натурализации иностранцев и что ему становится смешно, когда за российскую сборную выступают темнокожие футболисты.

Советник президента России по правам человека Михаил Федотов после высказывания Погребняка заподозрил футболиста в расизме.