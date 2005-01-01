Погребняка рассмешило выступление темнокожего футболиста за сборную России

Нападающий екатеринбургского «Урала», бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что ему смешно, когда за российскую сборную выступают темнокожие футболисты.

«Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – заявил он в интервью «Комсомольской правде».

В сборной России по футболу играл темнокожий бразильский футболист Ари, который принял российское гражданство, а также бразильцы Гильермо и Марио Фернандес.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Погребняка не надо наказывать за его высказывание о натурализованных футболистах в сборной России, передает ТАСС.

«Честно говоря, я не слышал это высказывание, не думаю, что он сказал что-то плохое. Я придерживаюсь того мнения, что играть в сборной должны свои ребята. Для чего работают наши школы, для чего тренируются наши футболисты? У нас [в сборной] играют уже трое бразильцев, я против этого, считаю, что неправильно», – заявил Иванов.

Он отметил, что Погребняк сгустил краски и его высказывание звучит неоднозначно, но по сути Иванов с футболистом согласился.

«У нас есть свои ребята, молодые ребята, ставьте их. Пусть они играют в нашем чемпионате, они его украшают, но думаю, что в сборной должны играть россияне, которые родились здесь и здесь останутся, будут биться и умирать за сборную», – сказал он.

Заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил, что РФС в ближайшее время рассмотрит высказывания Погребняка относительно выступления темнокожих игроков в составе сборной России.

Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год, сыграл 33 матча и забил восемь мячей.