В Росгвардии призвали не считать ее сотрудников «монстрами»

Россиян призвали не ассоциировать сотрудников Росгвардии с «монстрами с резиновой дубинкой».

Как заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, ведомство хочет, чтобы в сотрудниках в первую очередь видели защитников от «различного рода посягательств», передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство усердно работает над тем, чтобы служба в войсках национальной гвардии стала открытой и доступной для граждан.

«Образ воина национальной гвардии – это не образ некого монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях. Это, прежде всего, те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона» – сказал Меликов.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была создана указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что пранкер Али Абидов подшутил над сотрудниками Росгвардии, «случайно» выронив пистолет перед ними в московском метро.