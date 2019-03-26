Мутко объяснил рост спроса на новостройки

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что рост спроса на покупку квартир в новостройках в Москве связан со скорым переходом на новую модель долевого строительства жилья.

«Я думаю, есть всегда некий всплеск перед какой-то новой моделью финансирования. С 1 июля переход будет, макроэкономика, стоимость ипотеки. И это всегда, не только в жилье, это и автомобили», – пояснил Мутко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что правительству необходимо как можно скорее опубликовать «регуляриторику и модели финансирования».

Ранее компания «Метриум» сообщала, что в феврале спрос на московские квартиры в новостройках вырос на 34%.

В феврале министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что в России могут временно вырасти цены на недвижимость из-за перехода на эскроу-счета в строительстве.