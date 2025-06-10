Песков назвал тему выступления Путина на ПМЭФ

Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».6 комментариев
Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».6 комментариев
Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.2 комментария
Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.12 комментариев
По словам Кириенко, первый сезон конкурса продемонстрировал масштабную вовлеченность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение», – подчеркнул он.
Кириенко также отметил, как конкурс влияет на семейные отношения: «Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь».
«Призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 – земельные участки, 8 оплатили первоначальные взносы или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие», – добавил Кириенко
Второй сезон конкурса посвящен культурному коду России. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил о новых заданиях: «Семьям будет предложено создать семейный музей, написать книгу о своих исторических предках и приготовить фирменное блюдо».
По его словам, в конкурсе уже участвуют представители всех 89 регионов России. Самую высокую активность демонстрируют жители Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Заявки также поступили из 23 стран, включая Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Индию, Ирландию и Киргизию.
Среди участников 60% составляют женщины. «Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям», – отметил Бетин.
Одной из первых на конкурс зарегистрировалась семья Мамаевых из Свердловской области – педагогическая династия с общим стажем 460 лет. «Конкурс "Это у нас семейное" объединяет людей, укрепляет семейные традиции, дает возможность получить признание и поделиться позитивным опытом», – сказала Екатерина Мамаева.
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала конкурс самым значимым событием последних двух лет: «Посмотрев на семьи, которые научились благодаря проекту общаться между собой, с детьми, другими семьями, мы поняли, что конкурс дает невероятные возможности», – отметила она.
«Очень хочу, чтобы у нас появился семейный музей – ведь это историческое наследие, знание истории своей семьи», – добавила Слащева.
Конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья» в 2025 году. В первом сезоне участвовали 587 250 человек из более чем 100 тысяч семейных команд. Регистрация продолжается на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды из четырех и более человек, представляющие не менее трех поколений, включая детей в возрасте от 5 до 17 лет.
Наблюдательный совет конкурса включает известных деятелей культуры, медицины, спорта и образования, среди которых Лео Бокерия, Сергей Лукьяненко, Мария Львова-Белова, Дмитрий Маликов, Дмитрий Морозов, Алексей Немов и другие. Они следят за прозрачностью и объективностью проведения всех этапов конкурса.
Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет проекты, направленные на развитие талантов, карьерный рост и укрепление общественных ценностей.
Mash: Экс-депутата Киву могли убить из-за долга в 30 млн рублей
Причиной убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы стал долг в размере 30 млн рублей, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным источника, друг Кивы Араик Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата.
СБУ, в свою очередь, наняла киллера, чтобы устранить Киву. Сейчас Амирханян, которому 44 года, находится под арестом в Подмосковье по обвинению во взяточничестве.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива имел при себе пистолет во время покушения в Московской области, но не успел выстрелить в нападавших.
Киву два года назад убили из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа.
Поклонская заплела афрокосы и посетила концерт музыканта Элизбара
О резкой смене имиджа Натальи Поклонской сообщает Лента.ру. Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале снимок с новой прической – афрокосами.
Поклонская сделала кадры в одном из культурных центров столицы. Она также отметила, что в свежем образе посетила концерт российского музыканта-мультиинструменталиста Элизбара, основателя ансамбля Ann'Sannat.
Поклонская сопроводила фото словами: «Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира».
Поклонская ранее выкладывала в Сеть фото в вышиванке, посвящая пост Александру Пушкину и цитируя его четверостишье, чем вызвала дискуссии в соцсети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также экс-прокурор Крыма рассказала о предложении Владимира Жириновского обменять ее на другого депутата.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.
Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.
В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.
В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».
Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.
Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.
Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.
Мединский заявил о нежелании делегации Украины отправлять солдат на смерть
«Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», – сказал Мединский в интервью RT, передает ТАСС.
Он добавил, что делегаты киевского режима «хотят что-то сказать, но не могут».
«У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – добавил он.
Также Мединский в понедельник заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.
«Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», – указал он в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация может повторяться из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.
В воскресенье в большинстве населенных пунктов Запорожской области возобновили подачу электричества.
Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.
Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.
Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.
Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.
«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», – цитирует Смадиярова ТАСС. По его словам, Казахстан передал киевскому режиму по дипломатическим каналам всю необходимую информацию по атаке, дальнейшие шаги должна сделать Украина.
Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля 2025 года. Станция временно прекратила работу, ремонт завершился в мае. КТК обеспечивает основной объем экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.
В министерстве энергетики Казахстана подчеркивали, что прокачка нефти во время ремонта не прекращалась и велась в обход поврежденной станции.
В апреле Астана отмечала, что ведет переговоры с Киевом по инциденту с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская».
Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат
«Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.
«Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.
Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.
«Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.
«Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».
Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.
Отец Маска поделился своим мнением о Москве на Форуме будущего – 2050. По словам Маска, перед ему многие говорили, что здесь небезопасно, однако он не получил убедительных объяснений, чего именно ему стоит опасаться, передает ТАСС.
В своем выступлении Маск подчеркнул, что по приезде убедился в ошибочности этих предостережений. Он отметил: «И вот я приехал сюда. И первое, что я увидел – абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Во многим этот город – лучшая столица мира».
Маск также сообщил, что собирался привезти в Москву свою дочь Александру, однако она не смогла присоединиться к поездке и осталась с ним лишь в Дубае. По его словам, Россия является одной из самых лучших стран.
Напомним, отец Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его. Кроме того, Эррол Маск заявил, что хотел бы поучиться лидерским качествам у президента РФ Владимира Путина, подчеркнув его устойчивость и впечатляющие личные качества.
Бродский сообщил о передаче Израилем Украине систем Patriot
Дипломат Михаил Бродский сообщил о передаче Израилем Украине систем Patriot, передает «Московский комсомолец». По его словам, комплексы были получены Израилем от Соединенных Штатов в 90-х годах и теперь оказались на Украине.
Бродский подчеркнул: «Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине». Он добавил, что подобная поддержка Тель-Авивом Киева ранее не афишировалась, и многие ошибочно полагают, что этого не происходило.
Посол указал на то, что обвинения в адрес Израиля в отсутствии военной помощи Украине не соответствуют действительности, поскольку конкретные действия по передаче вооружений действительно осуществлялись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль увеличил поставки оружия в страны Евросоюза до рекордных объемов.
Тель-Авив игнорирует возможную реакцию Москвы на эти действия. Эти вооружения в Европе используются для противодействия России.
Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат
По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.
По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.
Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.
Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.
Депутат рассказал о судебных рисках при установке глухих заборов
Требования к установке заборов на дачных участках разъяснил глава профильного комитета Госдумы, передает Российская газета. Основные положения законодательства предусматривают согласование установки глухих заборов с соседями. В случае конфликта непрозрачное ограждение может стать причиной судебного иска и быть демонтировано.
Согласно строительным нормативам, глухие заборы разрешено возводить только по границам участка, выходящим на улицу. На границе с соседским участком допускаются прозрачные конструкции высотой от 1,2 до 1,8 метров. Особо строгие правила действуют в садоводческих товариществах, где ограждения между соседями должны быть обязательно светопроницаемыми.
Депутат подчеркнул, что штрафов за неправильный материал не предусмотрено, но суды при спорах руководствуются строительными нормами. Нарушение может повлечь не только демонтаж, но и компенсацию убытков пострадавшей стороне.
Для установки забора получать отдельное разрешение не требуется, но обязательно получить письменное согласие соседа на глухое ограждение. В каждом регионе действуют свои лимиты по высоте, в Московской области стандарт – два метра. Завышенные конструкции могут быть признаны незаконными.
Гаврилов рекомендует выбирать светопроницаемые, сетчатые или живые изгороди высотой до 1,8 метров, чтобы избежать конфликтов и судебных разбирательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с наступлением мая и установлением теплой погоды дачники начинают заниматься активными посадками зелени. Для создания красивого газона садоводы рекомендуют правильно подбирать семена, готовить почву и регулярно ухаживать за травой.
С 1 сентября в России вступают в силу обновленные противопожарные правила, ограничивающие разведение костров и сжигание мусора.
Дуров объяснил, почему не пользуется мобильным телефоном
«Я не пользуюсь телефоном почти год. Да, и потому, что Франция забрала, но и до того я не пользовался телефоном. У меня не было SIM-карты. Я использую его только для тестирований Telegram. У нас постоянные обновления, нужно тестировать минимум дважды в неделю», – рассказал он в интервью.
Дуров уточнил, что имеет в виду частоту использования мобильника. Телефон у него есть, но предприниматель не пользуется им настолько часто, как это делает рядовой пользователь.
«Он очень отвлекает. Он вредит приватности. И я не думаю, что это необходимое для меня устройство, когда я хочу на чем-то сосредоточиться. <...> Я бы не хотел открывать телефон и пропадать там, потребляя короткоформатный контент», – объяснил Дуров свою позицию изумленному Такеру Карлсону.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что не понимает сути обвинений со стороны французских властей и продолжает находиться под ограничением на выезд из Франции.