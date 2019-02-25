Силуанов предсказал рост цен на недвижимость для защиты дольщиков

В России могут временно вырасти цены на недвижимость из-за перехода на эскроу-счета в строительстве, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

При этом он уточнил, что «все в конечном счете определяется спросом и предложением». Министр не исключил, что будет «временный небольшой рост стоимости», но при этом новые правила «нивелируют все риски» россиян, которые «отдают деньги застройщику», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Силуанов подчеркнул, что сейчас «финансовая культура застройщиков находится на крайне низком уровне», поэтому новый механизм призван защитить дольщиков.

«Оказывается, никто не ожидал, что деньги, собранные на конкретный дом, могли на него не идти, а могли идти на подготовку новых площадок для новых инвестиций», – рассказал он, пояснив, что из-за таких действий появлялась финансовая пирамида.

В результате достраивать объекты иногда приходилось за счет государства.

С 1 июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Застройщик будет работать на кредит, полученный от банка. Деньги дольщиков останутся на банковском счету, пока те не получат квартиры.

«Сейчас эти деньги придут к застройщику через кредит банка, а кредит дорогой. По оценкам Центрального банка, средняя стоимость кредита застройщику коммерческим банком, который будет привлекать средства на эскроу-счета, будет составлять около 8%», – сообщил Силуанов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об изменениях на рынке недвижимости, которые вводятся с лета.