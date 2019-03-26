Эксперт оценил реакцию арабских стран на решение США по Голанам

Президент США Дональд Трамп исходит из того, что «арабская улица повозмущается», но «проглотит» решение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России Максим Сучков.

«Решение Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанами вызвало предсказуемо негативную реакцию в арабском мире – как со стороны Лиги Арабских Государств (ЛАГ), так и отдельных правительств. Союзные США монархии в Персидском заливе также не поддержали решение американского президента, но их официальные заявления варьировались в степени «жесткости», – заявил Сучков.

Так, он отметил, что если Бахрейн, где расположен 5-й флот США, только «выразил сожаление» принятым решением, то Саудовская Аравия заявила, что решение будет иметь «серьезные негативные последствия» на реализацию мирного плана израильско-палестинского урегулирования и «осложнит ситуацию на Ближнем Востоке».

«Насколько это принципиальная позиция Эр-Рияда станет ясно совсем скоро, когда США начнут давить на саудитов в целях продвижения трамповской «сделки века», – добавил Сучков.

При этом эксперт отметил, что «наиболее жесткую реакцию продемонстрировала Анкара, пообещав вынести этот вопрос на обсуждение в ООН».

«В целом Трамп исходит из того, что арабская улица повозмущается и успокоится, а арабские лидеры «проглотят» это решение – так же, как «проглотили» признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей еврейского государства в декабре 2017 года», – заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В России действия американского президента назвали нарушением решений ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами. Однако в 1981 году Совет безопасности ООН в своей резолюции признал действия Израиля недействительными.