Кремль назвал адресатов вопросов о «российском вмешательстве» в дела Венесуэлы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил обратиться в МИД и Минобороны с вопросами о якобы направленных в Венесуэлу российских самолетах, а также о заявлениях госсекретаря США Майка Помпео.

Песков заявил на просьбу прокомментировать высказывания Помпео, прозвучавшие на фоне информации СМИ о якобы отправленных Россией в Венесуэлу самолетах с военным грузом и военными, что по данным вопросам «лучше обращаться» в МИД и Минобороны, передает РИА «Новости».

«Вы мне жалуетесь?», – спросил пресс-секретарь президента в ответ на ремарку журналиста Associated Press о том, что Минобороны «вот уже два дня не хочет ничего говорить на тему Венесуэллы».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Венесуэлу прибыли два российских самолета – военно-транспортный Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирский Ил-62 с 99 военнослужащими.

По словам источника, российские военные прибыли в Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях».

После госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.

Он также заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария.