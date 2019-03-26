Коллектора арестовали за публикацию порнографических изображений дочери должника

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...
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Право оскорблять – это привилегия высших сословий

Сергей Худиев, публицист, богослов
Скандал может быть коммерчески успешен, он привлекает внимание. Это не только оскорбление религии, но и глумление, например, над Победой. Достаточно вспомнить «художественную выставку» с обезьянами в военной форме и с медалями. Подробности...
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Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Коллектора арестовали за публикацию порнографических изображений дочери должника

            26 марта 2019, 12:55

            Текст: Анастасия Воробьева

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            38-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления (изготовление и оборот материала с порнографическим изображением несовершеннолетнего ребенка) заключили под стражу в Хабаровске.

            «Житель Хабаровска в апреле 2018 года взял кредит 19 тыс. рублей в одной из микрофинансовых кредитных организаций. В установленный срок он не смог вернуть деньги. С должником стал дистанционно работать сотрудник филиала данной микрофинансовой организации, который расположен в Иркутске. Он регулярно звонил мужчине, отправлял СМС с требованием возврата долга с процентами, угрожал распространением сведений, порочащих сведения о нем и членах его семьи», – говорится на сайте СК по Хабаровскому краю.

            Сообщается, что к ноябрю 2018 года сумма долга увеличилось до 197 тыс. рублей, после чего сотрудник микрофинансовой кредитной организации сделал «фотоколлаж порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка должника». Затем разместил данный материал в интернете.

            Несмотря на то, что обвиняемый использовал средства сокрытия информации, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его личность и местонахождение. В марте 2019 года он был этапирован из Иркутска в Хабаровск.

            Мужчина уже признал свою вину и раскаялся, объяснив свой поступок желанием получить премию. Теперь за совершение данного преступления ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

            В феврале в Перми коллекторов обвинили в избиении ветерана.


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