Коллектора арестовали за публикацию порнографических изображений дочери должника

38-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления (изготовление и оборот материала с порнографическим изображением несовершеннолетнего ребенка) заключили под стражу в Хабаровске.

«Житель Хабаровска в апреле 2018 года взял кредит 19 тыс. рублей в одной из микрофинансовых кредитных организаций. В установленный срок он не смог вернуть деньги. С должником стал дистанционно работать сотрудник филиала данной микрофинансовой организации, который расположен в Иркутске. Он регулярно звонил мужчине, отправлял СМС с требованием возврата долга с процентами, угрожал распространением сведений, порочащих сведения о нем и членах его семьи», – говорится на сайте СК по Хабаровскому краю.

Сообщается, что к ноябрю 2018 года сумма долга увеличилось до 197 тыс. рублей, после чего сотрудник микрофинансовой кредитной организации сделал «фотоколлаж порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка должника». Затем разместил данный материал в интернете.

Несмотря на то, что обвиняемый использовал средства сокрытия информации, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его личность и местонахождение. В марте 2019 года он был этапирован из Иркутска в Хабаровск.

Мужчина уже признал свою вину и раскаялся, объяснив свой поступок желанием получить премию. Теперь за совершение данного преступления ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

В феврале в Перми коллекторов обвинили в избиении ветерана.