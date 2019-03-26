В Кремле прокомментировали ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье

Президенту Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье, программа адаптации находящихся там животных готовится, но сиюминутного решения быть не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с «китовой тюрьмой», что данную работу курирует вице-премьер Алексей Гордеев, «он регулярно докладывает президенту», передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что недавно место содержания животных посетила делегация, состоящая из ученых и экспертов, представляющих различные ведомства, в том числе научные ведомства Академии наук и профильные ведомства, которые относятся к Росрыболовству.

Они «обследовали животных и ознакомились с местом их содержания», после консилиума пришли к выводу, что «просто выпустить на свободу – это значит большую часть животных обречь на гибель», потому «нужна программа адаптации, нужно модифицировать условия пребывания», и эта модификация в данный момент готовится.

«Работа ведется, сиюминутное решение этого вопроса невозможно», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно об ухудшении состояния косаток и белух в так называемой китовой тюрьме – приморской бухте Средняя под Находкой.

В феврале Владимир Путин поручил решить судьбу этих животных. В Кремле заявляли, что берут данный вопрос под свой контроль.

Также актер Леонардо Ди Каприо выступал за скорейший выпуск косаток и белух, присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Путину с открытым письмом.