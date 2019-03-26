Шведов возмутили наволочки со свастикой

Жители Швеции обнаружили на купленных в интернет-магазине наволочках штемпель со свастикой, а также профили Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, сообщают местные СМИ.

Наволочки со свастиками получила из интернет-магазина проживающая в шведском городе Филипстад семья Челльгарнов, сообщает «Ино-ТВ» со ссылкой на Aftonbladet.

По словам Йоханнеса Челльгарна, сначала его жена попросила сжечь покупку, однако затем он все-таки отправил фотографии свастик на сайт интернет-магазина с требованием объяснить произошедшее.

Штемпель со свастикой и профили Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини находились в углу наволочки. При этом на самом сайте ни свастики, ни лиц диктаторов видно не было.

«Было бы ужасно, если бы эти наволочки попали к кому-то, кто видел Вторую мировую своими глазами, или же к их потомкам», – считает Челльгарн.

Мужчина отметил, что ему не удалось найти телефон интернет-магазина, однако он отправил сайту сообщение.

«Скорее всего, ответа мы не получим. Однако мы сфотографировали сами свастики и отправили им фотографии», – отметил швед.

Напомним, в апреле 2015 года московские власти решили провести рейд по выявлению товаров со свастикой.