У Японии возникли претензии к действиям Южной Кореи в районе спорных островов

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга назвал «неприемлемым» проведение Южной Кореей океанических исследований в районе островов Такэсима (Токто), которые в Токио считают предметом территориального спора с Сеулом.

По словам генсека кабмина Японии, действия Южной Кореи идут вразрез с позицией Токио «по территориальной принадлежности островов Такэсима», и являются «совершенно неприемлемыми», передает ТАСС.

Ранее стало известно о проведении южнокорейской стороной в районе этих территорий продолжительных исследований морского дна и погодных условий.

Архипелаг Такэсима – это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. По мнению Сеула и Пхеньяна, они исторически входили в состав Корейского государства.

В 1905 году Такэсима были включены в состав Японии. Однако после ее разгрома во Второй мировой войне Сеул установил контроль над островами. Япония считает это незаконной оккупацией и в подтверждение своих претензий ежегодно проводит «День Такэсима».

Напомним, в апреле прошлого года Япония заявила протест Южной Корее из-за изображения островов Такэсима (Токто) на плитке шоколада.