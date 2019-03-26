Президент Мексики потребовал извинений от короля Испании за притеснения индейцев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за преступления и притеснения, которые были совершены испанцами против коренных народов около 500 лет назад, сообщает El Pais.

По информации издания, письмо королю Испании было направлено через министерство иностранных дел, передает ТАСС.

Президент Мексики считает, что принесение извинений за преступления и притеснения, которые были совершены против коренных народов Америки в ту эпоху, является единственной возможной формой для достижения полного примирения между народами.

В правительстве Испании выразили сожаление в связи с получением послания, выразив мнение, что «прибытие 500 лет назад испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений».

«Наши братские народы всегда знали, как читать наше общее прошлое без гнева и с конструктивной точки зрения», – добавили в испанском правительстве. При этом Мадрид заявил о готовности работать вместе с Мехико для «углубления отношений дружбы и сотрудничестве» между государствами.

Напомним, в ноябре прошлого года глава МИД Испании извинился за фразу об убитых в Америке индейцах. В ответ Ассоциация по делам американских индейцев (The Association on American Indian Affairs (AAIA) потребовала от Испании вернуть «культурное и священное наследие» коренных жителей Северной Америки, а также останки и вещи предков.