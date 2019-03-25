Экс-владелец «Зимней вишни» арестован в Польше с целью экстрадиции

По запросу Окружной прокуратуры Варшавы в отношении экс-руководителя «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского, владевшего кемеровским торговым центром «Зимняя вишня», применен временный арест с целью экстрадиции, сообщает Генеральная прокуратура Польши.

О сроках рассмотрения дела Вишневского в Польше не сообщается, передает ТАСС.

О задержании экс-владельца «Зимней вишни» стало известно в понедельник. Сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в Россию.

В прошлом году Вишневский был объявлен в международный розыск.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.