Стало известно, когда Трамп официально признает Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщил американский вице-президент Майк Пенс.

«Сегодня президент США официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», – заявил Пенс, передает РИА «Новости».

Отмечается, что американский лидер собирается подписать указ по Голанским высотам.

О решение США признать Голаны территорией Израиля было заявлено на прошлой неделе.

В России решение американского президента назвали нарушением решений ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.