Анонсирован визит Ким Чен Ына в Россию

Возможный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию давно находится на стадии обсуждения и подготовки, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предположительно визит может состояться весной или летом, однако точные сроки еще прорабатываются, пишет РИА «Новости».

«Вы знаете, что поездка руководителя Северной Кореи в Российскую Федерацию давно уже обсуждается и готовится. Как только будут конкретные договоренности по месту, времени и модальности встречи, мы предоставим вам соответствующую информацию», – сказал журналистам Песков.

Он также подтвердил, что в настоящее время готовится встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Анголы Жоау Лоуренсу.

«Такие контакты готовятся. Дату мы сообщим своевременно», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов о том, планируется ли в апреле такая встреча.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын может посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.