Семьи жертв трагедии в «Зимней вишне» озвучили вопросы к следствию

«Сотрудники МЧС не предприняли необходимые действия, чтобы спасти пострадавших, растерялись, выбрали неправильную стратегию и потеряли драгоценное время», – рассказала газете ВЗГЛЯД координатор центра помощи пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» адвокат Ирина Фаст, комментируя итоги года расследования трагедии; ранее сообщалось, что не было найдено вины сотрудников МЧС.

Фаст отметила, что потерпевшие по-прежнему считают виновными в трагедии сотрудников МЧС. «Они не предприняли необходимые действия, чтобы спасти пострадавших, растерялись, выбрали неправильную стратегию и потеряли драгоценное время, когда люди еще были живы и их можно было спасти. Это позиция потерпевших, но в их (сотрудников МЧС) виновности или невиновности будет разбираться суд, проведено много экспертиз и эти вопросы – юридические», – подчеркнула собеседница.

На прошлой неделе в МЧС заявили, что во время происшествия в ТЦ «Зимняя вишня» спасатели действовали адекватно ситуации.

Также потерпевшие уверены, что помимо 17 обвиняемых необходимо искать и остальных виновных. «Следствие работает, вчера был арестован еще один фигурант, бывший генеральный директор «Зимней вишни» и сейчас решается вопрос о его экстрадиции из Польши», – рассказала Фаст.

По словам адвоката, семьи пострадавших получили компенсации от государства и акционера «Зимней вишни», однако со стороны виновников произошедшего никаких выплат не поступало.

«Все что касалось ответственности региональных и федеральных властей, все выплаты которые были им положены по нормативным актам для чрезвычайных ситуаций, были сделаны, также они получили материальную помощь от собственника, от акционера Штенгелова. Конкретно комментировать цифры я не могу, но со стороны виновников никакие компенсации не выплачивались; объясняется это тем, что никто из обвиняемых на сегодня не признает свою вину», – сообщила Фаст.

На данный момент в качестве обвиняемых привлечены 17 человек; расследование, по словам адвоката, ведется быстро.

«С учетом того объема задач, которые на сегодняшний день нужно было решить, я считаю, что следствие очень хорошо справляется со своими задачами. Со стороны потерпевших к следствию есть определенные вопросы, но все они решаются своевременно и оперативно», – заметила адвокат.

Напомним, Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче бывшего генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово, Вячеслава Вишневского.

В 2016 году Вишневский покинул территорию России и, как считает СК, скрывался от следствия. В ноябре прошлого года Вишневский был объявлен в международный розыск.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.