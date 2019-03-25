Россия попросила Польшу о выдаче экс-владельца «Зимней вишни»

Генеральная прокуратура направила в Польшу запрос о выдаче бывшего генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово, Вячеслава Вишневского.

«Генпрокуратура направила в министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ «Зимняя вишня», для его привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше.

В 2016 году Вишневский покинул территорию России и, как считает СК, скрывался от следствия. В ноябре прошлого года Вишневский был объявлен в международный розыск.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам.