В МЧС оправдали действия спасателей во время пожара в «Зимней вишне»

В МЧС заявили, что после анализа действий пожарных во время происшествия в ТЦ «Зимняя вишня» можно сказать, что спасатели действовали адекватно ситуации.

«За этот год сделан анализ по действиям наших сотрудников при тушении пожара в «Зимней вишне». Пожарные действовали соответственно ситуации», – передает ТАСС слова замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергея Сивенкова.

Он добавил, что после трагедии в «Зимней вишне» МЧС значительно увеличила количество дежурных караулов, а также чаще стала проводить тактические учения на объектах массового пребывания людей.

Вместе с тем сообщается, что сейчас МЧС готовит законопроект, по которому инспекторы ведомства могут проводить проверки ТЦ вне надзорных мероприятий в качестве частных лиц.

«Готовим законопроект и введем профилактический осмотр всех объектов (с массовым пребыванием людей) не только в рамках надзорных мероприятий, без взаимодействия с персоналом этого объекта. Чтобы инспектор как частный обыватель пришел, прошелся и посмотрел видимые правонарушения, и при их наличии он сможет обратиться в прокуратуру и инициировать внеплановые проверки», – сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Кроме этого, предлагается ввести четкое понятие «объекта с массовым пребыванием людей» для того, чтобы инспекторы могли проводить проверки вне зависимости от формы собственности юридического лица. МЧС также выступает за ужесточение наказаний для собственника объекта при повторных нарушениях правил пожарной безопасности.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.

Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам. Среди них под следствием находятся начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, обвиняющийся в халатности, и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, которого обвиняют в нарушении боевого устава и требований безопасности при тушении пожара.

В январе МЧС сообщало, что после проверок объектов с массовым пребыванием людей собственники приостановили работу 315 торговых центров.