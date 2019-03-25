Киев предложил формулу обмена пленными в Донбассе

Украинские власти предлагают 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле «19 на 72», заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Геращенко в эфире телеканала «Прямой» сказала, что Киев также предлагает обменять 25 арестованных в России украинцев на 25 россиян, передает РИА «Новости».

Соответствующее письмо, по ее словам, направлено представителю России в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову.

Киев пока не получил ответ на свое предложение, добавила она.

В ЛНР ранее заявляли, что провозглашенные республики Донбассе хотят провести обмен по формуле «всех установленных на всех установленных». Источник в российской делегации в контактной группе говорил, что предложение Киева носит популистский характер и является предвыборным информационным вбросом.

В Кремле ранее подчеркивали, что Киев пока не демонстрирует необходимой готовности и гибкости в вопросе обмена осужденными.