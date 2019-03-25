Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Высказываются опасения, что с дефицитом рыбы жители России могут столкнуться осенью.

Опасения по поводу дефицита рыбы связаны с запретом на реализацию продукции, пораженной видимыми паразитами, который вступает в силу 1 сентября, пишут «Известия».

Данное ограничение упомянуто в положении техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», однако в документе не уточняется, идет ли речь о живых или о погибших организмах.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка боятся, что такая неточность может обернуться ситуацией, когда контролирующие органы будут снимать с прилавков любую продукцию, тогда рознице грозит дефицит товара.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что такие нормы позволят осуществлять контроль без создания необоснованных барьеров для торговли и переработки. Однако Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) уже готовит обращение с требованием внесения поправок.

Ранее сообщалось, что ученые предрекли дефицит пива.