Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 17 копеек – до 64,49 рубля, курс евро снизился на 18 копеек – до 72,89 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается до 66,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».