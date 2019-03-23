На акцию радикалов в Киеве направили более тысячи силовиков

На поддержание порядка на улицах Киева во время проведения акции националистов, требующих расследования коррупционного скандала в госконцерне «Укроборонпром» направили 1,5 тыс. правоохранителей, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Сегодня в столице запланирована акция, участие в которой, по словам организаторов, примут 10 тыс. человек. За порядком следят 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В связи с проведением мероприятий движение транспорта в центре Киева ограничено», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Акция националистов по поводу коррупционного скандала в Киеве проводится уже не в первый раз.

9 марта радикалы пришли к зданию администрации президента Украины и предприняли попытку прорвать кордон полиции. 16 марта радикалы также прошли к администрации президента, несмотря на то, что глава государства Петр Порошенко на тот момент был в Полтавской области.