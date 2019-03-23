Водитель Maserati открыл стрельбу в центре Киева

В центре Киева водитель Maserati устроил стрельбу после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, сообщает пресс-служба полиции города.

Инцидент произошел накануне вечером в центре Киева, говорится в сообщении на сайте полиции.

Указывается, что «мужчины начали спорить, и водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по КIА», а после «злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия».

Отмечается, что водитель КIА не пострадал.

Следователи открыли уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до семи лет заключения.