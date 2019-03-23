Учреждение дня памяти участников «войны с Россией» обсудили на Украине

Министерство по делам ветеранов Украины сообщило об обсуждении даты «общегосударственного дня памяти погибших защитников-участников российско-украинской войны».

Ведомство считает, что дату должны выбрать «члены семей погибших», после чего предложения представят руководству Украины. Решено провести анкетирование среди членов семей, сообщается на сайте министерства.

Напомним, в 2015 году в украинские учебники по истории добавили материал о «войне с Россией».

В 2018 году в украинском правительстве заявили о 300-летней войне Украины с Россией.