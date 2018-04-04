Украинский замминистра рассказал о 300-летней войне с Россией

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил о наличии противостояния Москвы и Киева на протяжении 300 лет.

По словам Грымчака, попытки России «расшатать ситуацию» на Украине «под тем или иным соусом» продолжатся на территории всей страны, передает «112 Украина».

Замминистра также отметил, что противостояние двух стран сохранится и после завершения конфликта на востоке Украины.

«Все равно война продолжится. Она идет 300 лет», – сказал чиновник.

Напомним, в середине XVII века произошло восстание Хмельницкого против Речи Посполитой, которое было поддержано Россией, что привело к русско-польской войне 1654–1667 годов. Война завершилась Андрусовским перемирием, по которому территории, лежащие восточнее Днепра (Левобережная Украина) отошли к России, а лежащие западнее (Правобережная Украина) – остались за Речью Посполитой. Условия перемирия были позднее подтверждены мирным договором 1686 года.

В конце XVIII века в результате разделов Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией Правобережная Украина, Волынь и Подолье перешли во владение России. На этих землях были созданы Киевская, Волынская (с центром в Житомире) и Подольская (с центром в Каменец-Подольском) губернии.

Нынешняя южная Украина до русско-турецкой войны 1768–1774 годов была под контролем Крымского ханства. Нижнее течение Днепра, Приазовье и Крым отошли к Российской империи по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года. Там были заложены города Екатеринослав, Николаев, Херсон, Одесса, Новороссийск, Севастополь, Александровск, Мариуполь и другие. Также были образованы Харьковская, Екатеринославская, Таврическая, Новороссийская и Херсонская губернии.