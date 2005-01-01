Стало известно о желании Порошенко и Саакашвили служить в разведке СССР

Действующий президент Украины Петр Порошенко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хотели служить в советской разведке, сообщил бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

И Порошенко, и Саакашвили учились на факультете международных отношений Киевского государственного университета. Маломуж читал там лекции, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что оба с первого курса рассматривались в качестве кандидатов в разведку СССР, «с ними контактировали», чтобы выяснить интересы и психологию.

При этом, как заявил Маломуж, и Порошенко, и Саакашвили выражали желание работать в спецслужбах. Им посоветовали пройти службу в армии, после чего их собирались «готовить в разведку или контрразведку».

Маломуж пояснил, что Порошенко «на последних этапах по объективным причинам не отвечал стандартам кадрового аппарата спецслужб Украины». Саакашвили подходил для службы, но собирался в Грузию. После распада СССР в Грузии из-за войны было некому предъявлять рекомендации с Украины.

Напомним, Порошенко и Саакашвили из союзников превратились в заклятых врагов после того, как экс-президент Грузии провалился на должности губернатора Одесской области.