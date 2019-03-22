Жители Хакасии потребовали встречи с губернатором для решения экологических проблем

Жители республики Хакасии (РХ) собрали инициативную группу для встречи с руководством регионального министерства природных ресурсов и экологии, с такой просьбой они обратились к главе региона Валентину Коновалову, пишут СМИ.

Инициативная группа направила письмо в адрес губернатора Коновалова, сообщает 19rus.info со ссылкой на оригинал документа.

В нем отмечается, что во время предвыборной компании Коновалов провозглашал бескомпромиссную позицию по наведению порядка в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«За истекшие четыре месяца работы министерства природных ресурсов и экологии РХ мы наблюдаем безграмотную и безответственную работу по формированию экологической политики РХ, выполнению вашего предвыборного обязательства, которое для данного министерства должно быть циркуляром», – говорится в письме.

Жители попросили провести встречу с главой министерства и лично с губернатором для обсуждения вопросов, волнующих общественность.

«Оставляем за собой право в случае непроведения данной встречи организацию митинга с результативной его частью в виде обращения к правительству РФ и государственной думе РФ», – заключили авторы послания.

Издание отмечает, что республика в 2017 году была в числе регионов с самым грязным воздухом, она заняла второе место после Забайкальского края.