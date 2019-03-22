Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей

Уровень бедности в России по итогам прошлого года снизился до 12,9% – это самый низкий уровень с 2014 года, когда он был равен 11,2%, свидетельствуют данные Росстата.

За чертой бедности в России проживают 18,9 млн человек. Это на 0,4 млн меньше, чем по итогам 2017 года, когда доля бедных россиян составляла 13,2% от населения, сообщает «Экономика сегодня».

Если говорить об итогах не всего 2018 года, а только о его четвертом квартале, то уровень бедности составил 10% – 14,7 млн человек. В Росстате отмечают, что с 2014 года наблюдается стабильное снижение уровня бедности на 0,3% в год.

В категорию бедных попадают россияне с доходами ниже прожиточного минимума. Его величина в четвертом прошлого года составила 10,213 тыс. рублей. В годовом выражении прожиточный минимум вырос на 4,4%. В последнем квартале 2017 года он составлял 9,786 тыс. рублей.

В феврале президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью и поручил правительству с 2020 года финансово помогать регионам, где внедряют социальный контракт.