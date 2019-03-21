Основными покупателями евробондов России стали инвесторы из Британии и США

Британские, американские и российские инвесторы стали основными покупателями евробондов России, сообщил глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Соловьев сообщил, что 40% выпущенных в евро облигаций купили британские инвесторы, по 18% – европейские и российские, 17% – американские, 5% – швейцарские и 2% – инвесторы из Азии и других стран, передает ТАСС.

Он отметил, что новый выпуск 16-летних суверенных еврооблигаций объемом в 3 млрд долларов стал самым крупным для Минфина с 2013 года. «55% выпуска купили британские инвесторы, 21% – американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% на европейских инвесторов, 4% на инвесторов из Азии и других стран и 1% на швейцарских инвесторов», – перечислил Соловьев.

В ходе размещения было подано 130 заявок на бумаги, номинированные в евро, и 207 заявок на долларовые бумаги.

В четверг Министерство финансов России разместило евробонды на 3 млрд долларов и 750 млн евро. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

В конце прошлого года первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия в 2019 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. Российский бюджет на 2019 год предусматривает внешние заимствования на сумму до 3 млрд долларов.