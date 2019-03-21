МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу

В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.

«Мотивировочная часть вынесенного Механизмом вердикта потребует тщательного изучения. Однако опубликованное на его сайте резюме подтверждает серьезные нестыковки, которые прослеживались в процессе над Р. Караджичем с самого начала. Доказательная база вызывает серьезные сомнения. Тем не менее Механизм, переняв пороки МТБЮ (Международный трибунал по бывшей Югославии – прим. ред.) и слепо следуя его антисербскому курсу, предпочел проигнорировать эти обстоятельства и в очередной раз продемонстрировал предвзятость и ангажированность тандема МТБЮ – Остаточный механизм», – сообщается на сайте МИД России.

Также отмечено, что гаагское правосудие «не показало реального настроя на раскрытие многочисленных злодеяний «полевых командиров» бошняков-мусульман и косовских албанцев» и не приняло во внимание «противоправные действия стран НАТО в ходе силовых операций на пространстве бывшей Югославии», о масштабах жертв и разрушений которых хорошо известно.

Ведомство подчеркнуло, что это свидетельствует о «пристрастности и неэффективности МТБЮ и Остаточного механизма», и к тому же дискредитируют саму идею международного уголовного правосудия.

Также в МИД выразили надежду, что страны балканского региона совместными усилиями смогут преодолеть наследие конфликта и осуществить истинное правосудие.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как действует данный судебный механизм и за что был ужесточен приговор Караджичу.