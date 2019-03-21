Названы самые защищенные от угона автомобили

Британские исследователи из Thatcham Research выяснили, какие автомобили сложнее всего угнать.

В рамках исследований были протестированы 11 моделей, которые взламывали механически или обходя электронную систему защиты, сообщает РИА «Новости».

Самыми надежными оказались немецкие Audi E-tron и Mercedes-Benz B-Class и британские Jaguar XE и Land Rover Evoque.

Низкие оценки получили Ford Mondeo, Kia Ceed Pro, Hyundai Nexo, Porsche Macan, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid. Отмечается, что эти автомобили легко угнать, используя дистанционные методы. Самым ненадежным был признана Suzuki Jimny, в котором, по мнению экспертов, плохие система сигнализации и блокировки колес.

В начале марта был представлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в 2018 году.