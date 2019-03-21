Метро Петербурга в предвыборных брошюрах Порошенко выдали за харьковское

В агитационных брошюрах Петра Порошенко обнаружили материал, в котором говорится о развитии харьковского метро, при этом проиллюстрировали заметку фотографией петербургской подземки, сообщил автор снимка Александр Попов.

Пост со страницами брошюры опубликовала украинская журналистка Татьяна Федоркова, обратив внимание, что копирайт фото метро был «обрезан».

В свою очередь Попов в Facebook пояснил, что фото было сделано восемь лет назад при строительстве станции «Обводный канал» в Петербурге. Однако подпись в брошюре утверждает, что на фото изображена станция «Державинская» в Харькове.

По словам фотографа, обман Порошенко выдает тот факт, что на фото изображен финиш тоннелепроходческого комплекса для наклонного хода станции глубокого заложения, тогда как станция в Харькове – мелкого заложения.

«Ну, право, какие мелочи, подумаешь, наврал своим избирателям в очередной раз. … И слава харьковским метростроителям. Надеюсь, мое фото им поможет и они что-нибудь построят в итоге. Последний пуск у них был 25 августа 2016 года, когда открыли одну станцию «Победа», – добавил Попов.

Порошенко и раньше ловили на лжи. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова украинского президента о том, что Вашингтон после инцидента в Керченском проливе якобы отказался от всех встреч с Москвой, заявила, что никакие встречи с представителями США не планировались и не отменялись.