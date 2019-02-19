Захарова поймала Порошенко на лжи

Никакие встречи с представителями США не планировались и не отменялись, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Вашингтон после инцидента в Керченском проливе якобы отказался от всех встреч с Москвой.

«Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались», – написала Захарова в своем Facebook.

Она отметила, что в этой ситуации врет либо Порошенко, либо вице-президент США Майк Пенс, который якобы сообщил украинскому лидеру об отмене всех встреч с представителями России.

Ранее Порошенко заявил, что США якобы отменили все встречи с представителями России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Он сослался на Майка Пенса, который якобы сказал ему об этом в ходе личной встречи. Условием новых встреч, по утверждению Порошенко, является освобождение украинских моряков.