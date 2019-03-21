Киев обозначил ЛНР как иностранное государство в санкционном списке

Киев представил жителей ЛНР как иностранных граждан в указе о расширении антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел республики, полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Дейнего сообщил, что в указе нашел самого себя, в отношении него, гражданина ЛНР, значится запрет «на предоставление (и отмена) виз резидентам иностранных государств».

«Резидент ЛНР в контексте этого указа – это резидент иностранного государства. И соответственно, ЛНР для Украины – иностранное государство» – пояснил Дейнего в своем Facebook.

Он отметил, что таким образом «Украина фактически признала независимость ЛНР».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о приведении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России и нескольких других стран.