Американскую фигуристку заподозрили в намеренном ранении соперницы

Американскую фигуристку Мэрайю Белл заподозрили в намеренном нанесении травмы коллеге из Южной Кореи Лим Ен Су.

Представители корейской спортсменки заявили, что американская фигуристка специально нанесла травму 16-летней конкурентке во время тренировки перед короткой программой на чемпионате мира в японском городе Сайтаме, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По этим данным, американка ударила коньком Лим Ен Су по ноге. Представители корейской спортсменки добавили, что Белл до сих пор даже не извинилась за инцидент.

Союз конькобежного спорта Кореи подал жалобу на Мэрайю Белл. Но в организации подчеркнули, что на основе видеозаписи нельзя утверждать, что американка намеренно нанесла удар. Расследованием занялся международный союз конькобежцев (ISU).

Белл и Лим Ен Су занимаются в группе тренера Рафаэля Арутюняна. Представители корейской спортсменки заявляли ранее, что девушка подвергалась травле со стороны американки.

«Эта информация – полный бред, вы видели эту девочку (Белл)? Она никогда не могла бы сделать того, что о ней пишут СМИ», – так прокомментировал обвинение Арутюнян.

Корейская спортсменка на этих соревнованиях показала лучший результат в своей карьере – 72,91 балла и заняла пятое место. Белл заняла шестую строчку с отставанием от кореянки на 1,65 балла. Лидирует россиянка Алина Загитова (82,08 балла).

Чемпионат мира в Японии закончится 24 марта.