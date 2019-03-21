Подтвердилась причастность россиян и украинцев к вооруженному нападению на Бали

Полиция Индонезии застрелила одного россиянина, другой был легко ранен в результате вооруженного нападения на пункт обмена валюты на острове Бали, сообщил официальный представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин.

Тетюшин сообщил, что «один один гражданин России был застрелен, другой легко ранен», передает ТАСС.

Также полиция Индонезии задержала еще двух участников предполагаемых участников ограбления – россиянина и гражданина Украины.

«Заведующий консульским отделом отправился на Бали, там же находится почетный консул России, которые занимаются разбирательством этого дела», – отметил Тетюшин.

Ожидается, что задержанным будет предъявлено обвинение по статье вооруженное нападение, которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Накануне стало известно, что на Бали полиция задержала одного подозреваемого и застрелила двух человек, которые в составе организованной группы напали на пункт обмена валюты. Газета Bali Post сообщала, что злоумышленниками являются граждане России.