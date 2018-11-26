Россиян застрелили при попытке вооруженного ограбления пункта обмены валюты на Бали

Индонезийская полиция задержала одного подозреваемого и застрелила двух человек, которые в составе организованной группы напали на пункт обмена валюты на острове Бали; местные СМИ сообщают, что все они, предположительно, являются россиянами.

По информации газеты Bali Post, еще четверым злоумышленникам удалось скрыться, в данный момент правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия, передает ТАСС.

Инцидент произошел во вторник на юге популярного туристического острова.

Как рассказали представители полиции, группа вооруженных злоумышленников в масках, в числе которых была одна женщина, напала на обменный пункт и похитила около 63 тыс. долларов.

Официальный представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин сообщил, что в данный момент «проводится проверка данной информации, как ожидается, в ближайшие дни на Бали отправится представитель российской дипмиссии».

Ранее россиянок заподозрили в краже дорогих сумок в Гонконге.