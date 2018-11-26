Россиянок заподозрили в краже дорогих сумок в Гонконге

Российских туристок в Гонконге задержали по подозрению в краже дорогостоящих сумок из местных бутиков, сообщают СМИ.

25 ноября из бутика при пятизвездочном отеле Peninsula украли сумку Louis Vuitton стоимостью в 3,7 тыс. долларов; 23 ноября аналогичная кража была совершена в торговом комплексе Pacific Place, цена второй сумки достигает 31 тыс. долларов, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

По подозрению в краже первой сумки задержали двух российских туристок в возрасте 36 и 44 лет, их якобы опознал продавец и зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Источник добавил, что проверяется связь задержанных с похищением второй сумки. Обе сумки пока найти не удалось.

В Генконсульстве России сказали, что гонконгская сторона официально не сообщала о задержании граждан России.

В октябре троих россиян задержали в Японии по подозрению в краже автомобилей для разбора и перепродажи в России.