Россиян задержали в Японии по подозрению в угоне авто

Трое россиян задержаны в японской префектуре Хего, их подозревают в краже машин.

Украденные автомобили злоумышленники якобы планировали разбирать на запчасти и продавать, уточняет агентство Киодо, передает ТАСС.

В российском консульстве в городе Осака, к которому относится префектура, сейчас проводят проверку этих сведений.

Россияне с помощью специального оборудования якобы копировали сигнал электронного ключа автомобиля в тот момент, когда хозяин ставил ее на сигнализацию, после чего угоняли автомобиль, сообщает местная полиция.

По версии следствия, машины отправлялись на склад в город Химэдзи, где проводился их разбор. Затем машины следовали во Владивосток для продажи.

Ранее МВД перечисляло основные способы угона автомобилей, среди которых значатся создание дубликатов ключей и специальные устройства для взлома противоугонной системы.