Проекты на Дальнем Востоке привлекут инвестиции на сумму более 5 млрд долларов

Суммарный объем инвестиций, запланированных 12 компаниями для вложения на Дальнем Востоке, составляет свыше 5 млрд долларов, об этом сообщил полномочный представитель президента России в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

20 марта во Владивостоке проходит День инвестора. Трутнев обговорил реализацию ряда инвестиционных проектов с российскими предпринимателями и с крупнейшими отраслевыми инвесторами из Японии и КНР.

«Сегодня в течение Дня инвестора состоялись встречи с руководителями 12 компаний, общий объем планируемых инвестиций превышает 5 млрд долларов. Проекты были самых разных сфер: сельское хозяйство, металлургия, судостроение, в области высоких технологий. Часть обсуждаемых проектов связана с Приморьем, что еще раз подтверждает, что Приморье – инвестиционно привлекательный регион», – сказал Трутнев, передает ТАСС.

Он также добавил, что каждая такая встреча убеждает правительство в том, что инвесторы заинтересованы в работе на Дальнем Востоке. «Это не первый День инвестора, и еще ни разу не было такого, чтобы мы закончили раньше полного рабочего дня», – отметил вице-премьер.