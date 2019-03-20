Проекты на Дальнем Востоке привлекут инвестиции на сумму более 5 млрд долларов

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НОВОСТЬ ЧАСА:Российская авиакомпания отказалась летать на Ту-204
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
В «загибах» феминизма виноваты мужчины
Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
На Казахстан будут давить с удвоенной силой
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
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Назарбаев прощается, но никуда не уходит
Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...
«Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»
«Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)Подробности...
В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей
Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в СетиПодробности...
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
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