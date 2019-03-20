Школа балета ответила на обвинения в расизме в отношении дочери волейболиста «Зенита»

Школа балета Lil Ballerine, предложившая индивидуальные уроки темнокожей дочери игрока волейбольного клуба «Зенит» Ореоля Камехо, не согласна с предположением матери ребенка о том, что это произошло под воздействием родителей других воспитанников, которые якобы стремятся оградить детей от общения с девочкой.

Супруга волейболиста заявила о предубеждениях по отношению к ее ребенку из-за цвета кожи. По словам женщины, в школе детского балета Lil Ballerine к девочке не было никаких нареканий со стороны преподавателя, а сама она с удовольствием посещала занятия, одновременно погружаясь в языковую среду, так как не говорит по-русски, передает РИА «Новости».

Однако в какой-то момент мать девочки пригласил директор школы и предложил перевести ребенка «на индивидуальные занятия без объяснения причин».

«А причина была, как оказалось, (в том, что) некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой», – рассказала женщина.

Сообщение матери девочки было опубликовано на странице одного из пользователей Instagram, где школа и ответила на обвинения, опровергнув их и отметив, что ни директор, ни кто-либо из преподавателей или администраторов «не приветствуют идеологию агрессивного национализма».

В комментарии балетной школы также указывается, что ребенка не предлагалось перевести на индивидуальный график обучения: «Мы предложили взять один дополнительный урок и затем продолжить обучение в своей группе».

«Это нормальная практика, которая применима ко всем детям, кому нужно время на адаптацию к условиям школы и усвоение базовых правил поведения на уроке», – добавили представители учреждения.

Предложение было озвучено до того, как ряд родителей выразил недовольство из-за этой воспитанницы.

«Администрация школы не несет ответственности за суждения или взгляды взрослых людей, которые приводят к нам на занятия своих детей», – отметили в учебном заведении.

Мать девочки сообщила, что ребенок больше не занимается в филиале Lil Ballerine в Петербурге, девочке нашли другую школу по рекомендации друзей.

Ореоль Камехо играет в «Зените» с 2017 года, он получил российское гражданство и заявлял о желании играть за сборную России.