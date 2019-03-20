Военные решили проверить «абсурдные сообщения» об избиении солдат в Забайкалье

Комиссии штаба Восточного военного округа (ВВО) и правоохранительные органы проверяют соединения и воинские части в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах офицеров над солдатами; при этом в пресс-службе округа подчеркнули «абсурдность информации».

Сообщение о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами, избиениях и вымогательстве у них денег появилось в соцсетях и СМИ Забайкальского края, передает ТАСС.

«Несмотря на отсутствие в публикации информации о конкретных случаях нарушений, а лишь огульное обвинение всех и вся, комиссиями штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе», – сказали в пресс-службе округа.

Информацию, которая изложена в сообщениях, представители ВВО называют «абсурдной», так как «в каждом подразделении в обязательном порядке размещена информация с номерами телефонов «горячих линий» штаба округа и правоохранительных органов».

Кроме того, указывается, что медики ежедневно осматривают личный состав, а прохождение военной службы по призыву жесточайше контролируется командованием армий и округа.

«Малейшее неправомерное действие в отношении военнослужащего по призыву неизбежно влечет жесткие меры ответственности», – подчеркнули в пресс-службе.