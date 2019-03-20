При обстреле ВСУ погибли два ополченца ЛНР

Два сотрудника народной милиции ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще двое получили ранения, передает РИА «Новости».

В народной милиции рассказали, что украинские силовики 12 раз обстреляли территорию республики за сутки, огонь велся из ПТРК, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Под обстрелом оказались Молодежное, Калиново-Борщеватое, Фрунзе, Логвиново, Золотое-5, Желобок, Сокольники.

Украинские силовики неоднократно нарушали весеннее перемирие, которое вступило в силу с 8 марта.