Посол России в Казахстане оценил преемника Назарбаева

Российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин выразил уверенность, что Касым-Жомарт Токаев, который со среды назначен и.о. президента Казахстана, продолжит курс Нурсултана Назарбаева.

«Я хочу сказать, что мы хорошо знаем, ценим и дорожим нашими отношениями с Касым-Жомартом Токаевым. В России его очень хорошо знают», – передает слова Бородавкина РИА «Новости».

По его словам, Токаев был рядом с Назарбаевым с первого дня независимости Казахстана.

«Думаю, что то доверие высокое, которое ему оказано Нурсултаном Абишевичем, он, конечно, в полной мере оправдает», – сказал Бородавкин.

Он выразил надежду на то, что курс первого президента, который сохранил статус Лидера нации, будет продолжен, что «обеспечит стабильность в Казахстане, экономическое процветание и социальную справедливость».

«Чтобы союзнические отношения между РФ и Казахстаном, чтобы интеграционные связи в экономике между нашими странами развивались и чтобы Казахстан продолжал укреплять свои очень авторитетные международные позиции», – заявил дипломат.

Также дипломат выразил уверенность в сохранении преемственности и продолжении курса на всестороннее сближение, интеграцию экономик двух стран – как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках ЕврАзЭС.

«Рассчитываем на то, что наши союзнические отношения в рамках ОДКБ и двустороннем формате будут продолжать укрепляться», – отметил Бородавкин.

20 марта 2019 года ЦИК Казахстана постановил досрочно прекратить полномочия президента республики Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев накануне объявил об уходе в отставку, назначив своим преемником спикера сената Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева после отставки.