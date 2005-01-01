ЦИК Казахстана прекратил полномочия Назарбаева

Центральная избирательная комиссия Казахстана постановила досрочно прекратить полномочия президента республики Нурсултана Назарбаева.

«Прекратить досрочно полномочия президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, избранного 26 апреля 2015 года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет», – говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

ЦИК также признал переход полномочий президента республики на оставшийся срок к Касым-Жомарту Токаеву.

Во вторник Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева после отставки с поста президента Казахстана.