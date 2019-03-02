Иномарка врезалась в автобусную остановку в Москве

Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, в результате происшествия пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Представитель Госавтоинспекции уточнил РИА «Новости», что инцидент с легковым авто произошел после столкновения двух транспортных средств.

На остановке людей не было, пострадавшие также находились в автомобилях.

На месте работают экстренные службы города.

В январе в Санкт-Петербурге легковой автомобиль протаранил автобусную остановку, на которой находились люди.