Задержан спровоцировавший драку болельщиков на хоккейном матче «Спартак» – СКА

Полицейские задержали спровоцировавшего драку болельщиков на третье матче первого раунда плей-офф КХЛ между столичным «Спартаком» и петербургским СКА в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Встреча, проходившая на «ЦСКА-Арене», окончилась победой СКА со счетом 2:5, во втором периоде болельщики «Спартака» устроили драку на трибуне, в дело вмешались сотрудники безопасности и правоохранители, передает ТАСС.

«Драка началась с того, что на секторе «Спартака» один из болельщиков начал себя вести неадекватно. Он ругался матом, задирал присутствующих и хамил им, предположительно он был пьян. В итоге его попытались утихомирить спартаковские же болельщики, началась драка. После этого к месту событий подошли полицейские и охрана ледового дворца, они задержали провокатора», – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что провокатора могут привлечь к административной ответственности.

Отмечается, что эпизод произошел при счете 4:1 в пользу петербургской команды.