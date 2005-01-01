Шаргунов: Жорес Алферов был борцом за справедливость

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, отдавая дань памяти ушедшему из жизни академику Российской академии наук (РАН), лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову, назвал его человеком смелым, свободным и совестливым.

«Жорес Иванович Алферов. Человек с соседней парты. Гениальный ученый. Каждый мобильный телефон, каждый CD-проигрыватель, каждая касса супермаркета оснащены тем, что он изобрел», – написал Шаргунов у себя в Instagram.

«Значительную часть своей Нобелевской премии по физике он отдал в фонд поддержки науки и образования.

Добрый, интеллигентный, ироничный, требовательный.

Борец за справедливость – простое определение, но это, безусловно, про него.

Он деятельно противился очень многому происходящему (прежде всего с наукой и образованием), потому что был смел, свободен и совестлив», – отметил Сергей Шаргунов.

Напомним, академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.

«Жорес Иванович Алферов был высшей, самой яркой точкой нашей науки. Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире», – сказал президент РАН Александр Сергеев.