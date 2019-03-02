Пакистан обвинил Индию в гибели ребенка при артобстреле

Пакистан заявил, что индийские войска обстреляли артиллерией деревни в районе Кашмира, в результате чего погиб ребенок.

Представитель правительства Пакистана заявил, что войска Индии с помощью тяжелого вооружения нанесли беспорядочные удары по приграничным деревням в районе Кашмира, что и привело к гибели ребенка и ранению еще трех человек, передает RT со ссылкой на The Associated Press.

Кроме того, что в результате нападения якобы были разрушены несколько домов.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на военный конвой страны.

В среду Пакистан сбил самолет ВВС Индии, арестовав одного из пилотов. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.

В субботу сбитый индийский летчик заявил о спасении пакистанскими военными.